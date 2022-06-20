Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberi... "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Nwakaeme'nin neden imza atmadığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Hull City için devrede... Trabzonspor'a bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin Bordo-Mavili yönetimi neden beklettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme isteyen Nijeryalı yıldızın talepleri fazla bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki forvet için devreye girdi. Hull City Premier League'e çıkarsa kasasına 280 milyon pound girecek! İngiliz ekibinin patronu Acun, Nwakaeme'ye "Bize gel, Premier Leauge'e çıkalım. O zaman istediğin parayı fazlasıyla alırsın" teklifiyle geldi.

HULL CİTY İLE GÖRÜŞÜYOR

33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor ile toplamda 145 resmi maça çıkan Nwakaeme, 47 gol atıp 40 da asist yaptı. Geçen sezon ise Süper Lig'de 13 gol, 10 asistle şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu.

Yönetiminde 3.5 milyon euro ve 3 yıllık kontrat istediği iddia edilen Nwakaeme, kendisine önerilen rakamı beğenmedi. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Nijeryalı forvet en ciddi görüşmeyi ise eski hocası Şota'nın çalıştırdığı Hull City ile yapıyor.

Mesut Özil "çocukluk aşkı" Fenerbahçe'ye bunu da yaptı! Yıldız futbolcuyu bitiren hareket... Mesut Özil, kendi fotoğraflarını paylaşmadığı için Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabını takipten çıktı. 34 yaşındaki yıldızın, kulübün Twitter hesabını yöneten çalışanlarla küfürleştiği iddia ediliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Arsenal'i bile takip ediyorsun çocukluk aşkım dediğin Fenerbahçe'yi sildin, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti, Hull City ile görüşüyor Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Taraftara seslenen Nijeryalı yıldız "sanki ayrılmak isteyen benmişim gibi beni sizinle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.