Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Almanya'ya dönerek Paderborn forması giyen Robin Yalçın ile İstanbul'daki ofiste 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yğidolar ilk olarak Göztepe'nin sağ beki Murat Paluli'yi kadrosuna katmıştı.

GURBETÇİ ORTA SAHA

25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın, 2020 yılı yaz transfer döneminde Sivasspor’a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı forma altında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Robin Yalçın, birçok mevkide başarıyla görev alarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Fayçal Fajr Sivasspor'u üzdü... İşte yeni takımı... Sivasspor’da sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FAYJAL FAJR VEDA ETTİ

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Faslı oyuncu Fayçal Fajr, takıma veda etti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Sivasspor ile ilgili paylaştığı fotoğraflara,

“Sivasspor ile geçen muhteşem unutulmaz iki yıl, kalbimde taşıdığım bir kulüp. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada çok güzel zamanlarım oldu ama ne yazık ki tüm güzel şeylerin sonu geliyor. Beni ailesinin bir ferdi olarak karşılayan kulüpten buruk bir şekilde ayrılıyorum. Bugünü acı bir duygu ile bırakıyorum ama bazen her şey anlaşılamıyor. Sivasspor ile Avrupa Ligi’ne katıldık, Türkiye Kupası da kazandık. Taraftarlarıma ve bana inanan herkese, kulübe, oyunculara ve hocalara şükranlarımı sunmak istiyorum. Sivasspor seni seviyorum” notunu ekledi.