Türkiye Gazetesi

Olympiacos'un Nijeryalı futbolcunu Henry Onyekuru, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Oghenekaro Peter Etebo'nun kızının doğum gününde para saçtı. Nijerya'da düzenlenen doğum günü partisinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.

KUR FARKI KRAL YAPTI

Galatasaray hesaplarının gündeme getirdiği fotoğrafta Onyekuru'nun elindeki para balyasını cömertçe savurduğu görülüyor. Yerlere saçılan paralar dolar değil. 1 Türk Lirası, Nijerya'nın para pirimi Naira'nın 24 katı. Nijerya'da 1 dolar ise 420 Naira ediyor.

Avrupa'da kazandığı paralarla kur farkı nedeniyle ülkesinde krallar gibi geçinen 25 yaşındaki forvet, Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşamıştı. Fotoğrafta ayrıca askeri kıyafetli bir şahıs dikkatlerden kaçmadı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak. Ali Yiğit Bulut'un babasını Galatasaray'ın başında görmesine saatler kaldı.