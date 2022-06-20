Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, kendi futbol akademisinden yetişen 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde genç futbolcumuz Emre Bilgin’le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin’e yeni dönemde başarılar diledi” denildi.

Wout Weghorst gelişmesi... Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi masadan kalktı Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor aday Wout Weghorst transferinde kritik bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden ancak süre isteyen Hollandalı golcü, Bundesliga ekipleriyle temas halindeydi. Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt transferden çıkınca Siyah-Beyazlılar'ın işi imzaya kaldı... İşte Wout Weghorst transferinde son durum...

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu... Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'da Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu. Bild gazetesinin haberine göre Siyah-beyazlılar, St. Pauli'nin Ganalı 10 numarası Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen 26 yaşındaki Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi.