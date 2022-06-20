Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nde Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi. Özbek 4 yıl aranın ardından sarı-kırmızılıların başkanı oldu. Mazbatasını alarak yönetimi devralan Özbek yönetimi, kulüpte eski başkan Burak Elmas döneminde yapılan görevlendirmelerde değişikliğe gitmeye başladı. Bu kapsamda Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibilie ile yollar ayrıldı.

SARI-KIRMIZILI CAMİADAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

''Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak.

Galatasaray atağa kalkıyor Torrent'le yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'daki görevine resmen başlayacak olan başarılı teknik adam, yönetimden iki orta saha, bir de forvet transferi istedi.

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk Başkan dün Fransa'da bulunan Buruk'la yaptığı telefon görüşmesinde iki yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Hoca hiçbir şart ileri sürmedi. Torrent'in sözleşmesinin feshi sonrası resmî açıklama yapılacak.

Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı. Özbek, ikinci başkan olarak Metin Öztürk'ü seçti.