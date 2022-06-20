Türkiye Gazetesi

Karadeniz temsizlici Trabzonspor, 2018 yılından bu yana kadrosunda bulunan ve şampiyonlukta önemli katkıları olan Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme’ye sosyal medyadan paylaştığı video ile veda etti.

"BAZEN GİTSEN DE ASLINDA SONSUZA KADAR KALIRSIN"

Trabzonspor’un 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme takımdan ayrılacağını açıkladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Nijeryalı futbol için video paylaşıldı.

“Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın. Her şey için teşekkürler Tony” başlığı ile paylaşılan videoda, 33 yaşındaki futbolcunun takımda kazandığı kupa sevinçleri, soyunma odası ve antrenmandaki anlar yer alıyor.

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