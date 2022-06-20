Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atacağı söyleniyor.

YILLIK ÜCRETİ PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması... Yılan hikayesine dönen transferde son durum Ozan Tufan Hull City'ye mi yoksa Trabzonspor'a mı transfer olacak? Fenerbahçe kariyeri sona eren 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Acun Ilıcalı'nın takımına katılacağı, tarafların büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti. Trabzonspor medyası ise Bordo-Mavililer'in son bir hamleyle Ozan'ın fikrini değiştirdiğini iddia etmişti. Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferinde ilk kez konuştu...

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