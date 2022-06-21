Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen sezon çok büyük hatalar yapıldığına dikkat çeken Başkan Çebi, yeni sezonda benzer durumların yaşanması hâlinde tepkilerinin çok daha fazla olacağını söyledi. Ahmet Nur Çebi, eski hakemlerin artık emekli olmaları gerektiğini de söyledi.

YAPAY ZEKÂ ÖNERİSİ

"Eski hakemlerin hepsinin mutlaka bir kulüple problemi var” diyen Çebi, bu sebeple eski hakemlerin tamamının yerine genç ve yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini ifade etti. Hakem atamalarının birilerinin tercihine göre değil, yapay zekâlı modellemelere göre yapılması gerektiğini belirten Çebi, “Hakem bir maça atanırken, onun ismi birilerinin ağzından çıkmamalı. Bu konuda, TFF ve MHK başkanlarına bizzat öneride bulunacağım” dedi.

İSTİFAYA DAVET

Yeni seçilen TFF yönetimine Beşiktaş olarak destek vereceklerini ifade eden Ahmet Nur Çebi, değişimin TFF’nin kurullarında da yaşanması gerektiğini söyledi. Kaosun kimseye fayda sağlamadığını geçen sezon herkesin gördüğünü belirten Çebi “Kurullar arasında itiş kakış varsa Türk futbolu da zedeleniyor. Bunun bu sene olmamasını temenni ediyorum. Umarım tüm kurullar istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir” diye konuştu.

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