Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, Samandıra’da basın mensuplarının karşısına çıktı. Teklif alır almaz kabul ettiğini belirten Brezilyalı oyuncu “Türkiye’nin en büyük takımının beni istediğini ve Jesus’la çalışacağımı duyunca menajerime ‘hemen imzalayalım’ dedim. Bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Beş yıl önce de buradaydım ama o zamanlar 18 yaşındaydım, geçen sürede hem futbol hem de bireysel olarak kendimi çok geliştirdim” diye konuştu.

BU DURUM KABUL EDİLEMEZ!

F.Bahçe gibi büyük bir takımın yıllardır kupa kazanamamasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Lincoln “Bizim hedeflerimiz kupalar kazanmak. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde ön elemeleri geçip gruplara kalabilmek olacak. Fenerbahçe’de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek için çok çalışacağım” dedi. Kimi örnek aldığı sorusuna Brezilyalı yıldız “Her zaman Ronaldinho’yu örnek aldım. Beni tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho’ydu” cevabını verdi.

KIM GELİYOR

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Kim min-Jae’nin bugün İstanbul’a gelip takıma katılması bekleniyor. Yabancı oyunculardan Miguel Crespo, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand’dan sonra Güney Koreli de Jesus’la çalışmaya başlayacak.

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