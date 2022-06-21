Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan ve ligi on üçüncü sırada bitiren bir Galatasaray vardı. Ancak buna rağmen değerine değer katan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken isimler de oldu. İşte onların başında da Marcao geliyor. Özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkat çeken ve UEFA Avrupa Ligi’nde yılın on birine en yüksek puanla giren Brezilyalı stoper birçok Avrupa devinin radarına takıldı. 26 yaşındaki defans oyuncusunun sol ayaklı, teknik ve hamleli oluşu da kulüplerin iştahını kabarttı. İlk resmî teklif ise İspanya’dan geldi.

MARCAO SICAK

Sevilla Kulübü, Marcao için kapıyı 12 milyon avrodan açtı. Menajerler vasıtasıyla sarı kırmızılılara iletilen teklif ise düşünülmeden “teşekkür edilerek” reddedildi. Cimbom cephesinde beklentinin ise en az 20 milyon avro olduğu vurgulandı. Avrupa’da 7 kupa sahibi olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen İspanyol ekibinin teklifini güncelleyerek önümüzdeki hafta tekrar G.Saray yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. İtalya’dan da talipleri olan Marcao’nun da Sevilla’nın teklifine sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

YUVAYA DÖNÜYOR

G.Saray daha önce iki defa kiraladığı Jason Denayer’i bu sefer kalıcı olarak renklerine katacak. Lyon ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki defans oyuncusu ile Cenk Ergün bir görüşme gerçekleştirmişti. Belçikalı stoper bonservisi elinde olduğu için imza parasıyla birlikte 2,3 milyon avro talep etti. Bu rakamın aşağı çekilmesi için pazarlıklar sürüyor.

SENSIBILE GİTTİ

Öte yandan Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığının açıklanmasından dakikalar sonra Cenk Ergün'ün futbol direktörü olarak göreve geldiği açıklandı. Tecrübeli yönetici, "Florya'nın A'dan Z'ye sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı, onları heyecanlandıracak, başarıya aç oyuncuları takımımıza katacağız" dedi.

Galatasaray'da yeni futbol direktörü Cenk Ergün oldu Galatasaray'da, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'dan boşalan göreve Cenk Ergün getirildi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak.