Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe haberleri... Itoudis sözlerine Türkçe olarak "Günaydın, merhaba" diyerek başlarken, "Onurluyum, çok şanslıyım ve görevimle sorumluluğumun farkındayım. Fenerbahçe'ye geldiğim için; başkan Ali Koç'a, Gheardini, Sertaç Bey'e teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum ancak bunu birebir yaşamak çok güzel. Ben ve ekibim tarih yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ailesiyle bunu birlikte yapacaeğız. Başkanımızın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılaşacağız. Bu salonda geçmişte çok fazla şeyler yaşandı. Salonun her yerinde ismim vardı. Çok teşekkür ediyorum" sözleriyle iddialı mesajlar verdi.

Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye'ye geri dönüyor... Resmi açıklama Başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en iyi guardlarından biri olan Scottie Wilbekin'le anlaştı. Son 4 sezondur Maccabi Tel-Aviv forması giyen 29 yaşındaki Amerikalı yıldızla transferde son aşamaya gelindi.

OBRADOVİC'İN SAĞ KOLUYDU

Fenerbahçe eski coach'u Zeljko Obradovich'le ilişkisiyle ilgili olarak ise Itoudis, "Zeljko Obradovic ile iş arkadaşı değiliz aynı zamanda aile dostuyuz da. Andreas Pistiolis ile de uzun yıllar beraberdik ve kendisiyle yakın ilişkimiz var. Rekabet hep olacak. Partizan, Anadolu Efes, Galatasaray. Bunların hepsi büyük takımlar. Rekabet devam edecek. Herkes kazanmak için oynuyor. Benim buradaki hedefim de çok net." açıklamalarını yaptı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Takıma kimlerin geleceği yönündeki soruya net yanıt vermeyen Yunan çalıştırıcı, "7 gün 24 saat çalışacağız. Artık resmi olarak buradayım. Oyuncuları tartışıyoruz. Tabloyu netleştirmek için biraz zaman gerekiyor. Taraftarlar rahat uyuyabilir; çünkü Fenerbahçe'yi daha büyük ve güçlü yapmak için çalışıyoruz. Burada olduğum veya olmadığım sürece Gheardini ile birlikte en güzel takımı kurmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Jonathan Motley resmen Fenerbahçe Beko'da... Pota altına NBA patentli uzun Fenerbahçe Beko, pota altını Ameriklı uzun Jonathan Motley ile güçlendirdi. 29 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sarı-Lacivertliler'de Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'le yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Beko'da kabuk değişimi... Ahmet Düverioğlu, Danilo Barthel ve Markel Starks'la yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da koç Djordevic'ten sonra Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile de yollar ayrıldı. Itoudis'in ilk transferi ise Jonathan Motley oldu.

Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis dönemi! 3 yıllık anlaşma... (Dimitris Itoudis kimdir?) Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.