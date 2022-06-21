Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Scottie Wilbekin'in transferini açıkladı. Itoudis'in imza töreninde konuşan çiçeği burnunda yönetici, şunları kaydetti:

Jan Vesely ayrılmayı kendisi istedi! Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu... Fenerbahçe Beko'da 2014'ten beri forma giyen Çek pivot Jan Vesely, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

JAN VESELY GİDİYOR

"Wilbekin de dahil birçok oyuncuyla temas halindeyiz. O da bunlardan biri. Kolay bir süreci yok. Devam eden sözleşmesi var. Başka bir takım da resmin için de. Elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Net bir durum yok. Vesely, bu ailenin 8 senedir önemli bir parçası. Epey süredir temaslarımız oluyor. Karar tamamen onda. İnsan bazen hayatıyla ilgili farklı bir karar vermek istiyor. Kulüp, devam etmesi için her türlü fedakarlığı yapmış durumda. Karara saygı duyacağız. De Colo da temaslarımız devam ediyor. Başantrenörün teknik analizi her şeyden önemli."

Dimitris Itoudis: Tarih yazmak için Fenerbahçe Beko'dayım Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Dimitris Itoudis için imza töreni düzenledi. Son 8 sezondur CSKA Moskova'yı çalıştıran 51 yaşındaki Yunan koç Sarı-Lacivertliler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK TRANSFER JONATHAN MOTLEY

Itoudis'in ilk transferi Kuban'dan Jonathan Motlet olmuştu. Amerikalı uzunla dün 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'in yanı srıa Nando De Colo da ayrılacak. Ahmet Düverioğlu Frutti Extra Bursaspor'a imza attı.

İbrahim Kutluay basketbol takımı kurdu... MVP Spor Kulübü geliyor Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay önderliğindeki MVP Spor Kulübü, profesyonel liglerde yer almak için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.