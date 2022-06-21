Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul’a geliyor.
Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa’nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35’te İstanbul Havalimanı’na inecek.
Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk’u resmen açıklanması bekleniyor.
Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak. Ali Yiğit Bulut'un babasını Galatasaray'ın başında görmesine saatler kaldı.
Galatasaray'da Yusuf Yazıcı sesleri! Denayer, Umut Bozok, James Rodriguez... Teknik direktörlüğe Okan Buruk, sportif direktörlüğe de Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray, 2. Dursun Özbek dönemine transfer şovla girmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar futbol kamuoyundaki "şampiyonluk adayı değil" algısını değiştirmek için çok güçlü transferlere hazırlanıyor. Cim Bom'un listesinde Yusuf Yazıcı ismi dikkat çekici...