Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Marko Arnautovic haberlerini doğruladı... Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var.” dedi.

Wout Weghorst gelişmesi... Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi masadan kalktı Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor aday Wout Weghorst transferinde kritik bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden ancak süre isteyen Hollandalı golcü, Bundesliga ekipleriyle temas halindeydi. Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt transferden çıkınca Siyah-Beyazlılar'ın işi imzaya kaldı... İşte Wout Weghorst transferinde son durum...

WEST HAM'IN ESKİ GOLCÜSÜ

Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.

Bonservisi Serie A ekibi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Arnautovic, geçen sezon 33 maçta 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi. Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş 'a imza atması bekleniyor.

Yıldız golcü Premier League'de de bir süre West Ham United forması giymişti.

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu... Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'da Beşiktaş, Alex Teixeira'nın alternatifini Almanya'da buldu. Bild gazetesinin haberine göre Siyah-beyazlılar, St. Pauli'nin Ganalı 10 numarası Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen 26 yaşındaki Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi.

Burak Yılmaz yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı... Hem futbolcu hem teknik direktör Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu... 36 yaşındaki futbolcu Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz hem futbolcu hem teknik direktör olacak.