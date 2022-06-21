Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 2021-2022 sezonunun 21. haftasında takımın başına geçen Domenec Torrent ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domnec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi. Bu gelişmenin ardından Torrent ve ekibinin alacağı tazminat miktarı merak edilirken, herhangi bir indirimin de söz konusu olmadığı öğrenildi.

Terim'den sonra büyük umutlarla takımın başına getirilen Torrent, kötü gidişata dur diyemedi.

2 MİLYON 150 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı. Galatasaray, Domenec Torrent ve ekibine 2 milyon 150 bin euro tazminat ödeyecek. Tecrübeli teknik direktör ve ekibi tazminatta indirime gitmedi.

TORRENT'İN GALATASARAY KARNESİ

Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol çalıştırıcı, 14 Ocak 2022 tarihinde sarı-kırmızılıların başına geçti. 158 gün görevde kalan Domenec Torrent, bu sürede 18 Süper Lig, 2 de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Süper Lig’de 25 puan toplayan Torrent, 1.3 puan ortalaması tutturdu ve ligi 13. sırada tamamladı.

59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray’ın başında 2 derbiye çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe’ye de deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Torrent döneminde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda oynadıkları Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, İstanbul'da da 2-1 mağlup olarak elendi.

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