Türkiye Gazetesi

"Mesut ol" kampanyası ile Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, bekleneni veremedi. Dünyaca ünlü yıldız, ligin ikinci yarısında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldı. O günden bu yana hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

"ÖZEL BİR PROGRAM EŞLİĞİNDE HAZIRLANIYORUM"

Son olarak Özil'in, Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibi bıraktığı yönünde haberler çıktı. Yıldız futbolcu, bu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Hakkında yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına konuştuğunu vurgulayan Özil "Bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'DE BİRÇOK HEDEFİM VAR"

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Özil, sözlerini şöyle sürdürdü: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm, futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir.

Mesut Özil için Almanya'dan transfer iddiası... Fener'in küskün yıldızı Bundesliga'ya geri dönebilir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıkaran Mesut Özil bir süredir Almanya'da bulunuyordu. Yıldız ismin ülkesinde transfer görüşmeleri de yaptığı ortaya çıktı. Alman basını 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüyle temas halinde olduğunu ve Bundesliga'ya geri dönebileceğini yazdı

Mesut Özil "çocukluk aşkı" Fenerbahçe'ye bunu da yaptı! Yıldız futbolcuyu bitiren hareket... Mesut Özil, kendi fotoğraflarını paylaşmadığı için Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabını takipten çıktı. 34 yaşındaki yıldızın, kulübün Twitter hesabını yöneten çalışanlarla küfürleştiği iddia ediliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Arsenal'i bile takip ediyorsun çocukluk aşkım dediğin Fenerbahçe'yi sildin, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.