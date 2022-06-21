Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Domenec Torrent ve ekibi ile ayrılığı resmen açıklamasından saatler sonra, prensipte anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul’a geldi. Buruk'un ilk sözleri; "Konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok” oldu.

"SONLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, saat 21:45’te İstanbul Havalimanı’na indi. Fransa’nın Paris şehrinde ailesiyle birlikte olduğunu aktaran genç teknik adam, Galatasaray ile anlaştığı sorusuna yönelik yaptığı ilk açıklamada, “Planlı bir programım vardı, İstanbul’a geldim. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok” dedi.

Sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Teknik Direktör Domenec Torrent ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Galatasaray yönetimi ile görüşecek Okan Buruk’un önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberi... Okan Buruk imza için İstanbul’a geliyor Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35’te İstanbul’a gelecek.

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak.

Hayalleri gerçek oldu! Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı: Dursun Özbek… Galatasaray’ın başına geçmek istediğini her programda ifade eden teknik direktör Okan Buruk sonunda hayallerine ulaşıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefon görüşmesi gerçekleşen ve hiçbir talepte bulunmayan Buruk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile ayrılığın resmileşmesinin ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak.