Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor, transferde adımlarını dikkatli atıyor. Her ne kadar dört yıl boyunca oynadığı futbolla taraftarları mest etmiş olsa da ‘son vurgun’ hevesiyle istediği ücretten indirime yanaşmayan 33 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile yollar ayrıldı. Onun yerine kanatlara transfer düşünülen isim ise bir dönem Kasımpaşa ve Başakşehir formalarını giyen Aston Villa’nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet... Süper Ligi iyi tanıyor olmasının yanı sıra büyük bir takımda oynama hayali, oyuncunun Trabzonspor’u tercih sebebi...

ALTI YAŞ FARK VAR

Peki, Trabzonspor’un Trezeguet tercihinin sebebi ne? Futbol yeteneklerinin yanı sıra hepsinden önemlisi maddi anlamda Nwakaeme’den daha ucuz olması. Nijeryalı oyuncu bordo mavililerden üç yıl için 10 milyon avro istemişti. Trezeguet’nin bonservisi dâhil üç yıllık maliyeti ise 8 milyon avroya geliyor. Aston Villa’ya 3,5 milyon avro, oyuncuya da yıllık 1,5 milyon avro ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, 33’lük Nwakaeme’nin yerine 27 yaşında genç, hırslı ve başarıya aç bir futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

NWAKAEME VE PUCHACZ'A VEDA

Trabzonspor, yollarını ayırdığı Anthony Nwakaeme ile Tymoteusz Puchacz’a sosyal medya hesaplarından veda etti. Puchacz için “Futbolcumuz olarak vedalaşsak da bir taraftar kazandık” denilirken Nwakaeme’ye “Bazen gitsen de aslında hep kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony” ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR'İ UÇURDU

Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir’e kiralanmıştı. Turuncu lacivertlilerde 15 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol ve 4 asistle Başakşehir’in üst sıralara tırmanışının mimarlarından oldu.

Anthony Nwakaeme erdi muradına... Trabzonspor'dan neden servet istediği anlaşıldı! İşte yeni takımı ve alacağı rakam Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakeme, Suudi Arabistan'a gidiyor. 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte görüştüğü Körfez ekiplerinden El İttihad'la anlaştı. 61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dedi.

Acun Ilıcalı Trabzonspor'un milli yıldızına talip... Eren Elmalı'nın maliyeti tek transferle çıkabilir! Gelecek sezon Premier League'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Hull City, Türkiye pazarından transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ozan Tufan için bekleyen, Nwakaeme için görüşmeleri sürdüren, Allahyar ve Traore'yi bitiren Acun Ilıcalı'nın takımı Trabzonspor'dan Berat Özdemir'e de talip oldu.