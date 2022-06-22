Türkiye Gazetesi

TFF’deki genel kurulun ardından Kulüpler Birliği Vakfında da seçim gerçekleşti. Daha önce görevi devredeceğini açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan seçildi. Koç’un tek aday olduğu toplantıya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

AĞAOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Genel Kurul sonrasında kameralar karşısına geçen Ali Koç “Ahmet Ağaoğlu tarihin en garip sezonunda başkanlık yaptı. Her zaman kulüplerin ihtiyaçlarına göre çalıştı. Ona teşekkür ediyorum. İçeride de söyledim, eğer kendi kulübümün çıkarları adına çalıştığımı düşünen olursa en ağır eleştiriyi, ikazı yapsın dedim. Yeni TFF’nin kulüpleri dinleyecekmiş gibi bir yaklaşım var. Bu bizim için önemli. Öbürleri de sağ olsunlar dinliyorlardı, ancak bir arpa boyu yol gidemiyorduk” dedi.

Ali Koç vurdu kapıyı çıktı! Kulüpler Birliği toplantısında Mehmet Büyükekşi gerilimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.