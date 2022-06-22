Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Üç büyükler bir süredir Konyaspor'un tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı için yarış hâlindeydi ama son gülen Fenerbahçe oldu. Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan 27 yaşındaki stoperle siyah beyazlılar anlaşma aşamasına gelmişti. Galatasaray devreye girince pazarlıklar kızıştı. Sarı kırmızılılar Abdülkerim için bir miktar para ve takas oyuncu teklifiyle öne çıkmıştı ama bu defa devreye giren Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler transfer savaşını çok uzun sürdürmedi.

YILLIK ÜCRETİ 1,8 MİLYON AVRO

Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe teklifte 2,6 milyon avroya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. Fenerbahçe’nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş’ın ise vadeler hâlinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın dün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası anlaştıkları belirtildi. Abdülkerim Bardakçı'nın yıllık ücretinin ise 1,8 milyon avro olması bekleniyor.

BAKASETAS ARTIK MOR

Trabzonspor ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Anastasios Bakasetas’ın takımdan ayrılacağı söylentileri sürüyor. İtalyan ekiplerinden Fiorentina’nın 12 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilirken Yunan medyası Bakasetas’a photoshop yardımıyla Fiorentina forması giydirdi.

Fenerbahçe'den ayrılıyor iddialarına Mesut Özil'den açıklama geldi Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı, gidecek mi yoksa futbolu mu bırakacak tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu konuyla ilgili Özil'den açıklama geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi... Anthony Nwakaeme dedikodularına son nokta Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Trabzonspor'la yollarını ayıran Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yle ilgilenmediklerini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcunun ismi bir süredir Sarı-Lacivertliler'le anılıyordu.