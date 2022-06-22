Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İkinci dönem için başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, her konuda anlaşmaya vardığı Okan Buruk’u resmen duyurmak için Domenec Torrent ve ekibiyle görüşmelere başladı. Fesih işlemleri için pazarlıklar sırasında ise acı fatura ortaya çıktı. Burak Elmas’ın Terim’in ardından “kurtarıcı” olarak takımın başına geçirdiği Torrent ve ekibinin maliyeti ayrıca devre arasında takıma katılan Pena, Semih, Pulgar ve Gomis’in alacakları toplamda 5 milyon avroyu buluyor.

PRİM DE İSTEDİ

Elmas yönetiminde futboldan sorumlu olan Nihat Kırmızı’nın “Torrent iyi niyetli. Tazminatı yok. Göndermek istenirse ılımlı yaklaşacaktır’’ sözleri ise havada kaldı. Hem de öyle böyle değil. Geçtiğimizgün İspanya’dan İstanbul’a dönen 59 yaşındaki teknik adam hâlen sözleşmesi devam ederken kimsenin kendisiyle temasa geçmemesine ve üstüne de Okan Buruk ile anlaşılmasına sinirlendi. Özbek’in pazarlık tekliflerine yanaşmayan Torrent bütün hak edişini isterken bunlara 200 bin avroluk şampiyonluk primini de ekledi.

İŞTE CAN YAKAN TAZMİNATLAR

Geçtiğimiz sezonda görev yaptığı sürede 1,275 milyon avro kazanan Domenec Torrent’in 2022-23 için hak edişi 1,5 milyon avro. 200 bin de şampiyonluk primi var. Ekibin diğer üyeleri ise Adria 50 bin, Ricardo 133 bin, Julian 133 bin, Gris 133 bin, Guerrear 200 bin, Rierra 50 bin avro tazminat alacak. Sensibile ise 600 bin avro aldı. Luis Campos’a da ayrılana kadar 400 bin avro ödeme yapılmıştı.

Galatasaray ile ayrılığı kesinleşen Domenec Torrent'ten ilk açıklama Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Teknik Direktör Domenec Torrent yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarına teşekkür edip şampiyonluk yolunda iyi dileklerini iletti.