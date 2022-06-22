Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın golcü transferinde listesine bir isim daha eklendi. Wout Weghorst'tan haber beklerken Sörloth, Muleka ve Luuk de Joong'u yedekte tutan siyah beyazlılar Marko Arnautoviç'i de listesine yazdı. Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başladı.

İMZAYA YAKIN

Avusturyalı golcü bu ilgiden oldukça memnun. Siyah beyazlı yöneticilere, Beşiktaş'ın takip ettiği takımlardan biri olduğunu söyleyen Arnautoviç, kulübüyle anlaşılması hâlinde masaya oturup el sıkışacağının mesajını verdi. Kulübü Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon avro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali şartlar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş genç kaleci Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı Beşiktaş, alt yapıdan yetişen kalecisi 18 yaşındaki Emre Bilgin ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Wout Weghorst gelişmesi... Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi masadan kalktı Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor aday Wout Weghorst transferinde kritik bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden ancak süre isteyen Hollandalı golcü, Bundesliga ekipleriyle temas halindeydi. Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt transferden çıkınca Siyah-Beyazlılar'ın işi imzaya kaldı... İşte Wout Weghorst transferinde son durum...