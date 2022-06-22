Türkiye Gazetesi

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

PHELPS'İ GEÇEN İLK YÜZÜCÜ

Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.

Macaristan'lı Milak, Phelps'in rekorunu tarihe gömdü Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalyayı Macaristan'dan Kristof Milak, Micheal Phelps'in olimpiyat rekorunu kırarak kazandı.