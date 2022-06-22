Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Uşakspor’da teknik direktör Ümit Karan’la yolların ayrıldığı belirtildi. Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan’ın Anagold 24Erzincanspor’la söz kestiği öne sürüldü.

8 MAÇA ÇIKTI

Uşakspor ile 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ümit Karan, geride kalan sezonda takımın başında 8 maça çıkmış, 0.88 puan ortalaması tutturarak başarısız bir sezon geçirmişti.

İmzayı attı: TFF 2. Lig'de Ümit Karan sürprizi Eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Ümit Karan, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı.

Ümit Karan’a arkadaşından darbe! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı Teknik Direktör Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, arkadaşları tarafından dolandırıldı. Yüzde 50 karla para kazanacağını vaat eden arkadaşına inanan Ümit Karan, tam 1 milyon 700 bin TL’sini kaptırdı. Karan ve kardeşi, paraları iadece edeceğine söz veren arkadaşlarının ortadan kaybolması sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.