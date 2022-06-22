Türkiye Gazetesi

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE NE ZAMAN? HANGİ ŞEHİRDE?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

LUCESCU'DAN İLK MAÇ YORUMU

Fenerbahçe ile ilk maçı 19-20 Temmuz'da sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Büyük bir ihtimalle karşılaşma Polonya'da yapılacak. Ancak Putin bombalamayı bırakırsa Fenerbahçe ile Kiev'de oynarız. Savaşın sona ermesini ve yeniden taraftarlarla dolu bir stadyumda maça çıkmayı hayal ediyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lucescu'dan Fenerbahçe sözleri... "Putin bombalamayı bırakırsa Kiev'de oynarız" Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonlandırması halinde sarı-lacivertli rakipleriyle ilk maçı Kiev'de oynamak istediklerini söyledi.

Son Dakika... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu Son Dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundajş rakibi Dinamo Kiev oldu.... Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.