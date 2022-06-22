Türkiye Gazetesi

Ödül için Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde tören düzenlendi. Denizli'ye fair-play şilti ve belgesinden oluşan ödülünü TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, komisyonun ikinci başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü ile komisyon üyesi Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek takdim etti.

"BU FARKLI BİR ÖDÜL BENİM İÇİN"

Bir konuşma yapan Denizli, çok uzun yıllarının futbolun içinde, yani Türk sporunda geçtiğini belirterek, "Çünkü ben futbolun dışındaki kollarımızı da, özellikle son yıllarda büyük başarılar kazanan voleybol, basketbol, halter, güreş, boks gibi bütün spor dallarında da sporcularımızı takip ediyorum. Takdir edersiniz ki geriye dönük yaşamımda bazı ödüller aldım. Meslek çalışmalarımda bunlar gayet doğal. Bu farklı bir ödül benim için." dedi.

"ALTAY'LA PROFESYONEL SÖZLEŞME OLMAZ"

TMOK'un bu yıl kendisiyle ilgili düşüncelerini ödüle dönüştürmesinden memnun olduğunu aktaran Denizli, şöyle devam etti:

"Esasında benim yaptığım, her Türk vatandaşının çok rahatlıkla yapabileceği bir hadiseydi. Neticede ben yıllarca formasını giydiğim kulübe geri döndüğümde, o dönem itibarıyla bir profesyonel çalışma olmasını istemedim, düşünmedim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm. Yıllardır bu ülke için gözünü kırpmadan canını veren, gazi olarak hayatlarına devam eden, hem şehit ailelerimiz için hem de Mehmetçik Vakfı için bu ücreti naçizane bu kurumlarımıza bağışladım. Dolayısıyla bu ödül için her dalda birçok insanımız, bir çok sporcumuz, çalışan teknik adamımız veya yöneticimiz aday olabilir, bir çoğu da hak eder. Neticede bir kurul var ve bir kişiyi seçmek zorunda. Bu yıl da beni son derece mutlu eden, onurlandıran bu ödülü bana layık gördüler. Öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Diğer adayların da sonraki dönemlerde inşallah bu töreni yaşamalarını dilerim. Heyecanlıyım. Bu, maç öncesi veya sonrasına benzeyen bir konuşma değil."

Öte yandan, komitenin 100'e yakın aday içinden Denizli'yi bu davranışı nedeniyle Fair-Play Büyük Ödülü'ne layık gördüğü aktarıldı.

Mustafa Denizli başkan olmuyor... "Gelecek sene için bir takım kurabilmek imkansız" Mustafa Denizli'den başkanlık açıklaması... "FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme olasılığını dahi neredeyse imkansız kılmıştır."

Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını duyurdu.

Altay'dan Southampton'a... Polonyalı kaleci Mateusz Lis Premier League'de Premier League ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı. Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.