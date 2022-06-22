Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle karşı karşıya geldi.

YENİ TRANSFERDEN İLK GOL

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini yeni transfer Lincoln Henrique ile genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Makedon ekibinde ise Sunday Adetunji topu iki kere ağlarla buluşturdu.

Attila Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor! Bonservisi ile kasayı dolduracak Birçok Avrupa devinin radarına giren Macar stoper Attila Szalai'nin yeni sezon öncesi takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçeli yıldızın bonservisi ise 12 milyon euro.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak.