Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyon oldu. Bunun ardından Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan izinle, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğü tarafından asıldı. Sarı-lacivertli bayrak, yarın Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de asılacak.

TRABZONSPOR İLE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Öte yandan, futbolda şampiyon olan Trabzonspor'un bayrakları da bu köprülere asılmıştı. Bu durum sonrası Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında uzun süre gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe, Jesus ile ilk maçına çıktı! Yeni transfer golle başladı Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile karşı karşıya geldi. Dört gol atılan maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi de skora katkıda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılıyor iddialarına Mesut Özil'den açıklama geldi Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı, gidecek mi yoksa futbolu mu bırakacak tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu konuyla ilgili Özil'den açıklama geldi.

Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye'ye geri dönüyor... Resmi açıklama Başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en iyi guardlarından biri olan Scottie Wilbekin'le anlaştı. Son 4 sezondur Maccabi Tel-Aviv forması giyen 29 yaşındaki Amerikalı yıldızla transferde son aşamaya gelindi.