Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, uluslararası spor müsabakalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

RAKİBİNE SAYI VERMEDİ

Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.

Bakan Kasapoğlu 'bu bir rekor' diyerek duyurdu: 2 bin 79 madalya kazandık Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son altı ayda, ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız, uluslararası alanda 569 altın, 644 gümüş ve 866 bronz olmak üzere toplam 2 bin 79 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu." dedi.

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Ayşe Begüm Onbaşı'ndan bir madalya daha! Dünya ikincisi oldu Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası finalinde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu.

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