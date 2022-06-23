Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ın transfer gündeminde golcü kadar sol kanat da önemli yer tutuyor. Larin ve Güven Yalçın'la vedalaşan siyah beyazlı idareciler, kronik sakat N'Koudou'nun yerine güçlü bir isim getirmek için yoğun çaba içinde. Sportig Lizbon'da gösterdiği yüksek performans sebebiyle geçen sezon Lazio'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncu İtalya'da bekleneni verememişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmek istediği Yeşil Burun Adalı oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

OPSİYON ŞART

Yapılan görüşmede yıldız oyuncuyu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da istediği belirtildi. Siyah beyazlılar transferde öne geçmek için Fransız kulübünden daha fazla kiralama ücreti verebileceğini Portekiz ekibine bildirdi. Bu rakamın 1 milyon avro civarında olduğu öğrenildi. Sözleşmede satın alma opsiyonunun mutlaka bulunmasını isteyen siyah beyazlılar, sonraki satıştan da pay verme teklifinde bulundu. Sporting Lizbon kanadı bu teklifi düşünmek için hafta sonuna kadar süre istedi.

Geçen sezon Sporting ve Lazio formalarını giyen Cabral toplam 21 maçta süre alırken dört gol attı, bir de asist yaptı.

TOSUN'DA SONA DOĞRU

Öte yandan, Beşiktaş'ta kamp tarihi yaklaşırken Cenk Tosun transferinde de sona geliniyor. İki taraf arasındaki rakam farkı yavaş yavaş kapanırken, siyah beyazlılar yıllık 1,2 milyon avro senelik ücret vererek bu transferin noktalanmasını hedefliyor. Cenk Tosun'a Beşiktaş'tan başka bir takımın teklifte bulunmaması da yönetimin işini kolaylaştırıyor.

Beşiktaş Avusturyalı golcünün peşinde 1,92'lik yıldız santrfor siyah beyazlı formayı giymek istediğini söyledi ama Bologna 6 milyon avro bonservis bedeli istiyor.