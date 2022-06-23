Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da ikinci defa başkanlığa seçilen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen haziran ayı divan kurulu toplantısına katıldı. "Futbol için özellikle 100. yılda müthiş bir rekabet var. Türkiye’de her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini yapıyor" diyen Özbek "Biz de yeni bir ekibiz. Amacımız futbolu 100. yılda, 100. yıla yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Elimizden geleni yapacağız, hiç endişe etmeyin. Çok güzel bir takım kuracağız" dedi.

HESABI KAPATACAĞIM

Galatasaray Adası’nın tekrar eski sosyal tesis olması için çalışmalara başladıklarını belirten Özbek’in en çok üzerinde durduğu konu ise Bankalar Birliğine olan borçtu. Mali bağımsızlığın önemine değinen Özbek "Dün (önceki gün) Ziraat Bankasını ziyaret ettim. Genel müdüre 'Ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Biz, sizle yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz' dedim. 'Nasıl çıkacaksınız' dedi. Anlattık, şu projemiz var, zamanlaması böyle diye. Ben bu hesabı kapatacağım. Bu parayı Ziraat Bankası ve Denizbank’a ödeyeceğim ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bu prangadan kurtulmak son derece muhtemel" dedi ve bunun için de projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

OKAN BURUK'LA TRANSFER ZİRVESİ: ÖNCELİK ORTA SAHA

Ailevi sebeplerden dolayı bir süredir Fransa’da olan Okan Buruk geçtiğimiz akşam İstanbul’a geldi. Daha önce Dursun Özbek ile telefonda görüşerek Galatasaray’ın yeni hocası olmak için anlaşan Buruk, uçaktan iner inmez NEF Stadyumuna gitti. Dursun Özbek ile yaklaşık iki saat toplantı yaparak gelecek için detaylı bir konuşma gerçekleştiren 48 yaşındaki teknik adam sözleşmeye de imza attı.

TÖREN BUGÜN

Okan Buruk imzaların atılmasının ardından ise Cenk Ergün ile transfer zirvesi gerçekleştirdi. Gelecek ve gidecek oyuncular için ince ayrıntısına kadar plan yapılırken dış transferde önceliğin iki orta sahaya verilmesi kararlaştırıldı. Defansif ön libero ve ofansif orta saha için adaylar değerlendirilirken Buruk, bugün basın önünde de düzenlenecek törenle iki yıllığına sarı kırmızılıların teknik adamı olacak.

Okan Buruk, oyuncu olarak 7 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası, Avrupa Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası kazandığı Galatasaray’da şimdi de teknik adam olarak kupa başarıları elde etmek ve tarihe geçmek istiyor.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR İÇİN MASAYA

Daha iyi bir ligde oynamak için ayrılmak istediğini bildiren Marcao ve mutsuz olduğu için satılık listesine konmak isteyen Boey’in yerlerini doldurmak için Galatasaray’da hareketlilik başladı. Okan Buruk ile de görüşen Cenk Ergün’ün liste başında Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür yer alıyor. Dün İtalya’ya giden Ergün, Çizme ekibine iki oyuncu için paket teklif sunacak.

TAZMİNATI ALDI, ÜLKESİNE GİDİYOR

Maç başına 1,31 puanla Galatasaray tarihinin en kötü yabancı teknik adamı konumunda bulunan Domenec Torrent, sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından bugün İspanya’ya dönüyor. Oysa Torrent, İstanbul’u çok sevdiğini mukavelesine son verilse bile bir süre Türkiye’de yaşamak ve sarı kırmızılı takımı tribünden izlemek istediğini söylemişti. Ancak bütün eşyalarını topladı ve gitme kararı aldı.

Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray transfer haberi... Adana Demirspor'dan Mario Balotelli açıklaması Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 19 gol, 6 asist yapan ve yeniden üst düzey futbola dönen Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu. "Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" yöneltilen Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok" dedi.