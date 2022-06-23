Türkiye Gazetesi

OKAN BURUK'UN MALİYETİ NE KADAR?

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hakan Çalhanoğlu: Geçen sene bonservisim elimdeydi. Galatasaray alabilirdi, alamadılar! İnter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili yine ilgi çekici açıklamalar yaptı. Her fırsatta Galatasaray sevgisini dile getiren ve Sarı-Kırmızılı taraftarın bir gün takımda görmek istediği 28 yaşındaki orta saha, "Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor" dedi.

GALATASARAY'IN ÇOCUĞU

Galatasaray Okan Buruk tanıtım yazısında "Galatasaray'ın çocuğu" vurgusu yaptı.

"Kulübümüz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Okan Buruk’u getirdi.

Galatasaray Futbol Akademisi’nin Türkiye’ye kazandırdığı önemli futbol figürlerinden olan Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray altyapısında başladı. 1992 yılında A takıma yükselen Buruk, UEFA şampiyonluğuna giden 2001 yılına kadar Galatasaray formasını başarıyla terletti.

Sarı-kırmızılı formayı 306 kez sırtına geçiren Okan Buruk, 43 gol ve 55 asistlik performans ortaya koydu. Agresif ve enerjik futboluyla orta sahanın önemli isimleri arasındaydı. Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak. Ali Yiğit Bulut'un babasını Galatasaray'ın başında görmesine saatler kaldı.

Okan Buruk İstanbul'da! İşte ilk sözleri Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenilen Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

UEFA KUPASI KAHRAMANLARINDAN

Galatasaray’da yaşadığı UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Inter’e giderek burada İtalya macerası yaşayan Buruk, sonrasında Beşiktaş, Galatasaray ve İBB takımlarının formasını giydi.

Okan Buruk ilk kez 1992 yılında Türkiye A Milli Takımı’na dahil oldu. 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Buruk, 55'i (A) olmak üzere, toplam 96 kez milli formayı sırtına geçirdi.

Antrenörlük kariyerine 2011 yılında Türkiye A Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük göreviyle başlayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’de teknik direktörlük yaptı.

2019-2020 sezonunda Başakşehir takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, Akhisar Belediyespor’da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Okan Buruk’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."