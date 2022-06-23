ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Errick McCollum ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımında oynayan Errick McCollum'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Amerikalı 34 yaşındaki basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabiliyor.
Ufuk Sarıca Pınar Karşıyaka birlikteliği devam ediyor "Vazgeçmek karakterimizde yok" Pınar Karşıyaka, Başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ufuk Sarıca, toplamda 7 sezon geçirdiği Karşıyaka'da ilk günkü gibi heyecan yaşadığını söyledi.
Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'ya Kenan Sipahi'yi aldırdı... 27 yaşındaki milli guard 2015-16 sezonunda formasını giydiği İzmir ekibine geri dönüyor.
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar! Havuzda bayılan Amerikalı yüzücü ölümden döndü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Amerikalı yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü. Havuzda bayılan ve dibe doğru batmaya başlayan 23 yaşındaki yüzücü sağlık ekiplerinin üstün çabası sonucu hayata döndürüldü. Şampiyonayı takip eden foto muhabirleri spor tarihine geçecek kareleri çekti.