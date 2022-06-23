Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlamıştı.
OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı. Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.
Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.
GALATASARAY'DA 21. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR
Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak.
Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:
|Dönem
|Teknik Direktör
|1905-1906
|Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu antrenör)
|1907
|Emin Bülent Serdaroğlu
|1908-1911
|Horace Armitage (İngiltere-Futbolcu antrenör)
|1911-1914
|Emin Bülent Serdaroğlu (Futbolcu antrenör)
|1915
|Sadi Bey
|1916-1917
|Ali Sami Yen
|1919-1921
|Necip Şahin (Futbolcu antrenör)
|1922-1923
|Adil Giray (Futbolcu antrenör)
|1924-1928
|Billy Hunter (İskoçya)
|1929
|Nihat Bekdik (Futbolcu antrenör)
|1930-1931
|Jules Limbeck (Macaristan)
|1931-1932
|Fred Pegnam (İngiltere)
|1933-1936
|Syd Pedeafoot (İngiltere)
|1937
|Hans Baar (Avusturya)
|1938
|Peter Szabo (Macaristan)
|1938-1939
|Peter Tandler (Avusturya)
|1939
|Hayman (İngiltere)
|1939-1940
|Ceslav Zaharczuk (Polonya)
|1941-1945
|John Begget (İngiltere)
|1945-1946
|Miço Dimitriyadis
|1947
|Josef Szweng (Macaristan)
|1947-1949
|Pat Molloy (İngiltere)
|1950-1952
|Donald Lockhead (İngiltere)
|1952-1953
|Gündüz Kılıç
|1953-1954
|Lazlo Szekelly (Macaristan)
|1954-1957
|Gündüz Kılıç
|1957-1958
|George Dick (İngiltere)
|1959-1961
|Leandro Remondini (İtalya)
|1961-1963
|Gündüz Kılıç
|Coşkun Özarı
|1964-1967
|Gündüz Kılıç
|1967-1968
|Eşfak Aykaç
|Bülent Eken
|1968-1970
|Toma Kaleperovic (Yugoslavya)
|1970-1971
|Coşkun Özarı
|1971-1974
|Brian Birch (İngiltere)
|1974-1975
|Don Howe (İngiltere)
|1975-1976
|Jack Mansell (İngiltere)
|1976-1977
|Malcolm Allison (İngiltere)
|1977-1978
|Fethi Demircan
|1978-1979
|Coşkun Özarı
|1979-1980
|Turgay Şeren
|1980-1982
|Brian Birch (İngiltere)
|1982-1983
|Özkan Sümer
|1983-1984
|Tomislav Ivic (Yugoslavya)
|1984-1987
|Jupp Derwall (Almanya)
|1987-1989
|Mustafa Denizli
|1989-1990
|Sigfried Held (Almanya)
|1990-1992
|Mustafa Denizli
|1992-1993
|Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
|1993-1994
|Rainer Hollmann (Almanya)
|1994-1995
|Reinhard Saftig (Almanya)
|1995-1996
|Graeme Souness (İskoçya)
|1996-2000
|Fatih Terim
|2000-2002
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2002-2004
|Fatih Terim
|2004-2005
|Gheorghe Hagi (Romanya)
|2005-2007
|Erik Gerets (Belçika)
|2007-2008
|Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
|2008
|Cevat Güler
|2008-2009
|Michael Skibbe (Almanya)
|2009
|Bülent Korkmaz
|2009-2010
|Frank Rijkaard (Hollanda)
|2010-2011
|Gheorghe Hagi (Romanya)
|2011
|Bülent Ünder
|2011-2013
|Fatih Terim
|2013-2014
|Roberto Mancini (İtalya)
|2014
|Cesare Prandelli (İtalya)
|2014-2015
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-2016
|Mustafa Denizli
|2016-2017
|Jan Olde Riekerink (Hollanda)
|2017
|Igor Tudor (Hırvatistan)
|2017-2022
|Fatih Terim
|2022
|Domenec Torrent (İspanya)
|2022-
|Okan Buruk