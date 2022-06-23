Türkiye Gazetesi

Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlamıştı.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı. Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.

Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.

GALATASARAY'DA 21. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak.

Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle: