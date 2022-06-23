Okan Buruk, altyapısında yetişerek uzun yıllar formasını giydiği ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. Profesyonel kariyerine 1992'de sarı-kırmızılı ekipte başlayan ve 2001 yılına kadar burada oynayan 48 yaşındaki Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlamıştı.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı. Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşararak tarihi bir başarıya imza attı.

Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.

GALATASARAY'DA 21. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'da görev alan 21. Türk teknik direktör olacak.

Sarı-kırmızılı takımı, daha önce 20 Türk ve 40 yabancı toplam 60 teknik adam çalıştırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:

Dönem Teknik Direktör
1905-1906 Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu antrenör)
1907 Emin Bülent Serdaroğlu
1908-1911 Horace Armitage (İngiltere-Futbolcu antrenör)
1911-1914 Emin Bülent Serdaroğlu (Futbolcu antrenör)
1915 Sadi Bey
1916-1917 Ali Sami Yen
1919-1921 Necip Şahin (Futbolcu antrenör)
1922-1923 Adil Giray (Futbolcu antrenör)
1924-1928 Billy Hunter (İskoçya)
1929 Nihat Bekdik (Futbolcu antrenör)
1930-1931 Jules Limbeck (Macaristan)
1931-1932 Fred Pegnam (İngiltere)
1933-1936 Syd Pedeafoot (İngiltere)
1937 Hans Baar (Avusturya)
1938 Peter Szabo (Macaristan)
1938-1939 Peter Tandler (Avusturya)
1939 Hayman (İngiltere)
1939-1940 Ceslav Zaharczuk (Polonya)
1941-1945 John Begget (İngiltere)
1945-1946 Miço Dimitriyadis
1947 Josef Szweng (Macaristan)
1947-1949 Pat Molloy (İngiltere)
1950-1952 Donald Lockhead (İngiltere)
1952-1953 Gündüz Kılıç
1953-1954 Lazlo Szekelly (Macaristan)
1954-1957 Gündüz Kılıç
1957-1958 George Dick (İngiltere)
1959-1961 Leandro Remondini (İtalya)
1961-1963 Gündüz Kılıç
  Coşkun Özarı
1964-1967 Gündüz Kılıç
1967-1968 Eşfak Aykaç
  Bülent Eken
1968-1970 Toma Kaleperovic (Yugoslavya)
1970-1971 Coşkun Özarı
1971-1974 Brian Birch (İngiltere)
1974-1975 Don Howe (İngiltere)
1975-1976 Jack Mansell (İngiltere)
1976-1977 Malcolm Allison (İngiltere)
1977-1978 Fethi Demircan
1978-1979 Coşkun Özarı
1979-1980 Turgay Şeren
1980-1982 Brian Birch (İngiltere)
1982-1983 Özkan Sümer
1983-1984 Tomislav Ivic (Yugoslavya)
1984-1987 Jupp Derwall (Almanya)
1987-1989 Mustafa Denizli
1989-1990 Sigfried Held (Almanya)
1990-1992 Mustafa Denizli
1992-1993 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
1993-1994 Rainer Hollmann (Almanya)
1994-1995 Reinhard Saftig (Almanya)
1995-1996 Graeme Souness (İskoçya)
1996-2000 Fatih Terim
2000-2002 Mircea Lucescu (Romanya)
2002-2004 Fatih Terim
2004-2005 Gheorghe Hagi (Romanya)
2005-2007 Erik Gerets (Belçika)
2007-2008 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
2008 Cevat Güler
2008-2009 Michael Skibbe (Almanya)
2009 Bülent Korkmaz
2009-2010 Frank Rijkaard (Hollanda)
2010-2011 Gheorghe Hagi (Romanya)
2011 Bülent Ünder
2011-2013 Fatih Terim
2013-2014 Roberto Mancini (İtalya)
2014 Cesare Prandelli (İtalya)
2014-2015 Hamza Hamzaoğlu
2015-2016 Mustafa Denizli
2016-2017 Jan Olde Riekerink (Hollanda)
2017 Igor Tudor (Hırvatistan)
2017-2022 Fatih Terim
2022 Domenec Torrent (İspanya)
2022- Okan Buruk