Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig’de mücadele eden 24Erzincanspor'da Teknik Direktör Ümit Karan’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 45 yaşındaki Ümit Karan, "Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak’ dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultusuyla birleştik" dedi.

Uşakspor'dan ayrılan Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig takımı Uşakspor ile yollarını ayırdı. Karan'ın Anagold 24Erzincanspor’un başına geçeceği öne sürüldü.

HEDEF TFF 1. LİG

Uzun yıllar hem Galatasaray hem de A Milli Takım’da forma giyen Teknik Direktör Ümit Karan şöyle devam etti:

“24Erzincaspor için benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da abilerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol ne zaman ki keyif veriyor; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak’ dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır."

"Başkanla bu doğrultusuyla birleştik. Başkanın hedefi Erzincan’ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun."