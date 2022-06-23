Türkiye Gazetesi

Geçirdiği beyin ameliyatının ardından evinde istirahat edip tedavisine devam edilen Maradona, söz konusu operasyondan 13 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü yıldızın ölümünden sonra ihmal iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Arjantin adli makamları, Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide "eksiklikler ve usulsüzlükler" olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.

"AKIL HASTANESİNDE TEDAVİ EDİLSEYDİ DAHA UZUN SÜRE HAYATTA KALABİLİRDİ"

Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak. 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığına dikkat edilmediği sonucuna varmıştı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği formaya 9 milyon dolar! Tarihin en pahalı forması! 25 Kasım 2020'da vefat eden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin - İngiltere maçında giydiği formaya bir koleksiyoncu servet ödedi...

Maradona’nın sağlıkçılarına 25 yıl hapis istemi Beyin ameliyatı sonrası evinde tedavisine devam ederken 60 yaşında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Maradona’nın ölümünden 8 kişilik tıbbi ekibi sorumlu tutuldu. Mahkeme tıbbi ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası talep etti.

Maradona'yı öldürmekle suçlanan sağlık ekibinin yargılanması başladı Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sağlıkçı, hâkim karşısına çıktı. Sanıklar, Maradona'yla yeteri kadar ilgilenmeyip ölümüne yol açmakla suçlanıyor.