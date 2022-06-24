Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da şu anda transfer gündemi iki isim üzerine yoğunlaştı. Birisi Shakhtar’dan stoper Marlon, öbürü de Aston Villa’dan sağ kanat Trezeguet. Bu iki oyuncuyla ilgili dün gelişmeler yaşandı. Daha önce Trabzonspor ile mali şartlarda anlaşan Shakhtar’ın oyuncusu Marlon, FIFA’nın Rusya ve Ukrayna oyuncularının sözleşmelerini 1 yıl askıya alması kararı sonrası İtalya’ya dönmeye karar verdi. Bu fikrini Trabzonsporlu yöneticilerle de paylaşan Brezilyalının transferi olumsuza döndü. Bunun üzerine bordo mavililer alternatif arayışlarına başladı.

5 MİLYONA BİTEBİLİR

Trabzonspor’un bir diğer hedefi olan Trezeguet transferi ise geçtiğimiz günlerde hem bonservis bedelinin hem de yıllık ücretin fazlalığı sebebiyle tıkanmıştı. Bordo mavililere haber gönderen Trezeguet “Eğer yıllık ücretimde anlaşmaya varırsak, ben Aston Villa ile görüşüp işi çözüme kavuşturacağım” dedi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi daha önce yaptığı 1,5 milyon avroluk teklife bol bonuslar ekleyerek ücreti 2 milyon avroya kadar çıkarmaya karar verdi. Aston Villa’nın da bonservis bedelini 3,5’tan 3 milyon avroya düşürmesi bekleniyor.

Nwakaeme'nin yerine Trezeguet Üç yıl için 10 milyon avro isteyen Nijeryalıyla yollarını ayıran Trabzonspor, yerini ‘başarıya aç, yetenekli’ bir yıldızla dolduracak. Trezeguet’nin toplam maliyeti 8 milyon avro.