Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş hem sol kanat hem de santrfor olarak düşünülen Jackson Muleka’yı, Kongolu forvet de Beşiktaş’ı çok istiyor ama Standard Liege işi bozuyor. Üstelik çileden çıkaracak hareketle... Muleka’nın bonservis bedelini 5 milyon avro olarak belirleyen Belçika ekibi, kiralama ücretinin ise 2 milyon avro olduğunu iletti. Üstelik kiralama sözleşmesinde Beşiktaş’a satın alma opsiyonu da vermeyen Standard Liege, Muleka’yı isteyen Burney’ye ise büyük kolaylık tanıyor.

SON TEKLİF YAPILDI

Burnley’nin tekrar Premier Lig’e yükselme ve Muleka’nın üstün performans göstermesi ihtimalini göz önüne alan Belçikalılar, İngiliz ekibinden kiralama ücreti talep etmiyor. Bu gelişmeyi öğrenen başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yapılan son teklifle rest çekti. Belçika ekibine, satın alma opsiyonlu 1,5 milyon avroluk bir senelik kiralama teklifinde bulunuldu ve 3,5 milyon avro da satın alma opsiyonu için bonservis bedeli teklif edildi. Standard Liege’in siyah beyazlıların son teklifine vereceği cevap bekleniyor.

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