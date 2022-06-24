Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, ön liberoya transfer istiyor. Luiz Gustavo’nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam eski talebeleri Real Betis’ten William Carvalho ya da Flamengo’dan Willian Arao’yu takımında görmek istediğini belirtti. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo’nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus’u kızdırdı.

TAKIMI YAVAŞLATIYOR

Portekizli teknik adamBrezilyalı oyuncu için yöneticilere “Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek. Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var” dedi. Sarı lacivertliler Carvalho için Real Betis’e 5 milyon avroluk teklifte bulunacak. Geçen sezon 49 maça çıkan oyuncu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eğer Carvalho’dan olumlu cevap alınamazsa bu defa yönetim Flamengo’nun ön liberosu Arao için bastıracak.

DEVLER LİGİ HAYALİMİZ

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Bruma dün FB TV’ye acıkmalarda bulundu. Yeni sezonda birçok hedeflerinin olduğunu söyleyen Bruma “İlk hedefimiz Dinamo Kiev... Şampiyonlar Ligi’nde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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