Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Timur, geçtiğimiz gün yolların ayrıldığı Domenec Torrent ile kulübün tazminat konusunu mahkemede çözeceğini belirtip “Torrent ile görüşmek istedik. Menajeriyle konuşmamızı istedi, sonra yüz yüze görüştük. İndirim beklentimize sağ olsun Sensibile olumlu cevap verirken, Torrent ‘Sadece yüzde 5 indirim’ yaparım dedi. Biz de indirim olmazsa dava yoluna gideceğimizi belirttik. O davayı seçti. Hukuki anlamda avantajlı olduğumuz yerleri biliyoruz. Dava sonrası en son gelinecek nokta bugün Torrent’in istediği nokta” dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmede yazılı başarı primleri hariç bu sezonki alacağı 2,2 milyon avroyu buluyor. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren Cimbom’u yeniden şampiyon yapmayı amaçladıklarını belirten Erden Timur “İhtiyaç duyulan transferler mutlaka yapılacak ama Galatasaray’ın parasını çöpe atarak, geleceğini çalarak değil. Amacımız şampiyon olmak. Ama bugünü kazanıp geleceği kaybedecek şekilde olmayız. Yurt içinde ve yurt dışında görüşmeler devam ediyor. Diğer rakiplerimize göre gerideyiz. Ama farkı kapatmak için yoğun çalışma yapılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sonuçlar gelecek” ifadelerini kullandı.

YILDIZLARI TUTACAĞIZ

Erden Timur “Kerem ve Marcao takımın en değerli oyuncuları. Kalmak istiyorlarsa satış düşünmüyoruz. Oyuncu kalmak istemiyorsa ve değeri veriliyorsa Galatasaray’ın

çıkarı için vedalaşılır” diye konuştu.

MUSTAFA’DA SIKINTI YOK

Zamalek’ten satın alma opsiyonlu kiralanan ancak henüz transfer ücreti ödenmeyen Mustafa ile ilgili Erden Timur “1 Temmuz’da ödemesi yapılacak. Orada bir tercih yok.

Mustafa genç ve değerli bir oyuncumuz” dedi.

AKMAN DA GELDİ

Dursun Özbek ile Galatasaray’da başlayan değişim sürüyor. Domenec Torrent ve ekibinin görevine son verilirken Okan Buruk teknik direktörlüğe getirildi. Geçtiğimiz günlerde futbol direktörlüğüne tayin edilen Cenk Ergün’ün yardımcısı da Ayhan Akman oldu. Akman’ın Florya organizasyonlarında Ergün ile çalışacağı öğrenildi.

17 MİLYONA İMZALADI

Galatasaray’da beklenen oldu ve Domenec Torrent’in yollanmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Sarı kırmızılı altyapıdan yetişen 48 yaşındaki çalıştırıcı 16 sene Florya’ya döndü. Galatasaray’ın yaptığı açıklamaya göre, Başakşehir’de yaşadığı şampiyonlukla rüştünü ispatlayan Buruk ile 1+1 sözleşme imzalanırken, ilk yıl 17 milyon TL, opsiyon yılında ise 20 milyon TL kazanacak.

RAKAM KONUŞMADI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dün yaptığı açıklamalarda Okan Buruk ile yaptıkları görüşmede hiç para konusuna girilmediğinin altını çizdi. Timur “Kendisi asla rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Ben üç dört defa bu konuda kendisini zorladım, konuşmadı” dedi. Okan Buruk’un yardımcıları konusunda da detaylı bir çalışma yaptığı ve o isimlerin de birkaç güne açıklanacağı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN: HAYALİM KAPTANLIK

Sezon başında Adana Demirspor’a kiralanan ve çıktığı 39 resmî maçta 9 gol ve 17 asistle bütün dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Galatasaray’a dönmek için gün sayıyor. 21 yaşındaki yıldız adayı GS TV’ye yaptığı açıklamalarda “Galatasa- ray’da kaptanlık hayalim var. Adana Demirspor’da forma giymek bana çok iyi geldi. Galatasaray maçı önce çok heyecanlıydım, gol atınca sevinmek bana yakışmazdı zaten. Sonrasında da ağladım. Okan Hoca’m benim gibi altyapıdan çıktı. Umarım burada birlikte şampiyonluk yaşarız. Sağda ben, solda Kerem, çok iyi işler yapacağımız inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Altay'ın genç yıldızının peşinde: Transfer için girişimler başladı Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ın, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve bu doğrultuda çalışmaların başladığı öğrenildi.

Galatasaray teknik direktörleri listesi... Okan Buruk 61. sırada Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.