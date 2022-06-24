Süper Lig'de ilk sezonunda adından söz ettiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ndiaye transferini sosyal medya hesabından, ‘Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu.
Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Yunanistan'da Aris formasıyla geçirmişti.
Juan Mata Türkiye'ye geliyor! Adana Demirspor transferde ciddi mesafe kat etti Adana Demirspor'da Juan Mata bombası... Akdeniz ekibi, Manchester United'dan ayrılan İspanyol yıldızla görüşmelere başladı. Geçen yaz Mario Balotelli'yi Adana'ya getiren Mavi Şimşekler bu yaz da bir başka dünya yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor.
5. TRANSFER NDİAYE
Yaz transfer döneminde sol beke Real Sociedad'dan Kevin Rodrigues'i transfer eden Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun (sol bek), Yusuf Sarı (sağ kanat) ve kaleci Ertaç Özbir transferlerini de açıklamıştı.
Galatasaray transfer haberi... Adana Demirspor'dan Mario Balotelli açıklaması Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 19 gol, 6 asist yapan ve yeniden üst düzey futbola dönen Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu. "Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" yöneltilen Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok" dedi.