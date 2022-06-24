Türkiye Gazetesi

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum."Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."

Fenerbahçe'nin eski hocası Okan Buruk'la Galatasaray'a geliyor... Erden Timur açıkladı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, NEF Stadı'nda düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'de çalışan İrfan Saraloğlu'nun Okan Buruk'la birlikte Galatasaray'da görev alıp almayacağı sorulan Erdem Timur açık kapı bıraktı.

EKİBİ DEĞİŞMEYECEK

"Fatih Hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar birlikte çalıştık, şampiyonluklar yaşadım. Dün kendisi beni aradı ve 'hayırlı olsun' dedi. Elinden geleni yapmak için hazır olduğunu söyledi."

"Uzun yıllardır çalıştığım ekibimle beraber geliyorum. Eklemelerimiz olacak. En kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz."

"Genç oyuncuların kiralanması çok önemli. Önümüzde Yunus Akgün örneği var. Ancak ilk planla oyuncularımı görmek ve tanımak istiyorum. Sonra kararlarımızı vereceğiz."

"Orta sahada eksikler var"

"Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."

"Galatasaraylılığımı her zaman korudum"

Galatasaray teknik direktörleri listesi... Okan Buruk 61. sırada Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.