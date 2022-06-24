Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, bugün TFF'nin Riva’daki tesislerinde düzenlendi.

Mehmet Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tavrını koydu Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.

İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" ifadelerini kullandı.

TFF yayın ihalesi ile ilgili kararını açıkladı! TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıkladı.

SÜPER LİG KAÇ ÜLKEDE YAYINLANIYOR?

Yousef Al-Obaidly ise anlaşmaya dair şu cümlelere yer verdi:

"TFF yönetimine teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız. 105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz."

Mehmet Büyükekşi: 140 ülkeye dizi film ihracat yapıyoruz. Niye maçlarımızı da diğer ülkelere izletmeyelim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi. Büyükekşi Türk futbolunu dünya çapında büyütme sözü verdi.

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, Federasyon tarihinde bir ilkle beraber geldi TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklanmıştı. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hamit Altıntop da Büyükekşi'nin listesinde... İşte yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve TFF tarihindeki ilk...