Türkiye Gazetesi

Konyaspor, 2022-2023 sezonu birinci etap hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZ DE BEKLİYORUZ"

Palut, Abdülkerim Bardakçı’nın transfer olamaması halinde moralinin nasıl olacağı ile ilgili gelen soruya, şu cevabı verdi:

“Kendisi antrenmanda. Abdülkerim ile birebir sohbetlerimde panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de bekliyoruz nasıl sonuçlanacağını. Takımımız adına bunun alternatiflerini, çözümlerini, Abdülkerim’in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Gitmezse ben o bahsettiğiniz kırılmanın, ‘gidemedim, konsantre olamam’ durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz hem onun için en hayırlısı olur."

Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş için gemileri yaktı, Fenerbahçe futbolcuyu ikna edemedi Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transfer sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen bonservis konusunda el sıkışmıştı. Sarı-Lacivertliler dün akşam da futbolcunun menajeriyle masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ta oynamak isteyen futbolcu için Kartal yeniden devrede

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

18 Haziran itibariyle sağlık kontrolleriyle başlayan yeni sezon hazırlıklarında oyunculara birtakım testler uyguladıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, “20 Haziran itibariyle sahaya indik. Antrenmanlarımız devam ediyor. 27 Haziran’da Erzurum’a kamp için gideceğiz. 7 Temmuz’a kadar Erzurum’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha sonra Konya’ya döneceğiz. 7 Temmuz’da bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Oradaki takımlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun akabinde Konya’da da olursa 14 Temmuz’da bir hazırlık karşılaşması yapmayı düşünüyoruz. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Son hazırlık maçından sonra da 21 Temmuz’da BATE Borisov ile karşılaşmamıza çıkmış olacağız. Şu anda 10 tane altyapı oyuncumuz bizimle beraber çalışmalarını sürdürüyor. 1922 Konyaspor’dan Adem ve Mehmet Ali de takımımızla beraber çalışmalara devam edecekler bu süreçte” dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI...

Erken ve doğru transferlerin çok önemli olduğunu ve bunun geçen sene çarpıcı örneğinin Trabzonspor olduğunu aktaran Palut, “Muric ile alakalı geçen sene devre arasından beri çalışmalarımız vardı. Pavicic de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Beraber çalışmamız çok iyi. Milli oyuncularımız da Erzurum’a katıldıktan sonra orada taktik antrenmanlarımızı tam kadro yapacak olmamız bizim için tabii ki avantaj olacak. Bunun üzerine Avrupa maçları oynayacağız. Avrupa maçlarındaki hedeflerimizden öte, takımın yol alması, teknik-taktik anlamda birlikte hareket edebilmeyi öğrenebilmesi, pekiştirebilmesi anlamında da bizim için avantaj olacak. Biz yine güzel bir sezon geçirmek, başarılı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BATE MAÇLARI KONYA'DA

BATE Borisov maçlarının Konya’da oynanacak olmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Palut, “Sonuçta deplasmana gitmeyeceğiz, mevsim değişikliğine maruz kalamayacağız, rakibimizin hep alışık olduğu saha ve seyirci olmayacak. Bunlardan avantaj sağlamazsak futbol adına yanlış konuşmuş oluruz. Bunun bizim avantajlarımızken, rakibimizin de yakın zamandaki Avrupa tecrübeleri ve ligin hemen hemen ortalarında olmaları, ritimli olmaları da onlar adına avantaj olacak. Biz bir şekilde en iyisini yapıp turu geçmeye çalışacağız” dedi.

Abdülkerim Bardakçı gider Francisco Calvo gelir... Konyaspor'da transfer gelişmesi Konyaspor'a Kosta Rikalı stoper... MLS'te San Jose Earthquake forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Francisco Calvo, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini dolduracak. Avrupa'da birden fazla talibi olan Calvo kariyeri boyunca Amerika dışında hiç oynamadı.

Konyaspor'un rakibi BATE Borisov, Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.