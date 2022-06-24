Türkiye Gazetesi

Bu yıl Katar'da Kasım-Aralık aylarında yapılacak 2022 Dünya Kupası finalleri dolayısıyla Serie A'da 2022-2023 sezonu, önceki sezonlara göre daha erken başlayacak ve daha geç bir tarihte sona erecek. Ligde ilk düdük, 13 Ağustos çalacak. Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım-4 Ocak tarihlerinde Serie A'ya ara verilecek. 2022-2023 sezonu 4 Haziran 2023'teki 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Hakan Çalhanoğlu: Geçen sene bonservisim elimdeydi. Galatasaray alabilirdi, alamadılar! İnter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili yine ilgi çekici açıklamalar yaptı. Her fırsatta Galatasaray sevgisini dile getiren ve Sarı-Kırmızılı taraftarın bir gün takımda görmek istediği 28 yaşındaki orta saha, "Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor" dedi.

MİLANO DERBİSİ 5. HAFTADA

Serie A'da yeni sezonun ilk derbi mücadelesi, 5. haftada Milan ile Inter arasında olacak. Ligde başkent derbisi ise 13. haftada Roma ile Lazio arasında oynanacak.

Bu sezonki bir diğer derbi mücadelesi olan Torino-Juventus karşılaşması ise 10. haftada yapılacak. Juventus ile Inter arasında oynanan ve "İtalya Derbisi" olarak anılan önemli müsabaka da ligin 13. haftasında olacak.

Ligde bir diğer büyük karşılaşma olan Milan-Juventus maçı ise ligin 9. haftasında oynanacak.

Romelu Lukaku ticareti! Belçikalı golcü Chelsea'den İnter'e geri döndü Milano devi İnter 2020-21 sezonunda şampiyon olduktan sonra 113 milyon euroya Chelsea'ye sattığı Romelu Lukaku'yu 1 sezon sonra 8 milyon euro ödeyerek kiraladı. 29 yaşındaki Belçikalı santrfor, Chelsea'deki 2. döneminde de hayal kırıklığının ötesine geçemedi.

AÇILIŞ MAÇI MİLAN - UDİNESE

Son şampiyon Milan'ın, kendi saha ve seyircisi önünde Udinese maçı ile açacağı 2022-2023 sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde belirlendi:

Fiorentina-Cremonese, Hellas Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta ve Spezia-Empoli.

Serie A'da 36 şampiyonlukla Juventus, şampiyonluk sayısında lider konumda bulunurken, siyah-beyazlı takımı, 19'ar şampiyonlukla Inter ve Milan takip ediyor.

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