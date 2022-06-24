Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile anlaştıktan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Kosovalı futbolcu Ibrahim Dresevic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic’i kadromuza kattık. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Dresevic, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Ibrahim Dresevic’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Badou Ndiaye Adana Demirspor'da... Süper Lig'deki 5. kulübü... Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

EMRE MOR FENERBAHÇE'YE

Galatasaray altyapısından savunma oyuncusu Emre Tintiş'i transfer Karagümrük, Dresevic'le 2. imzayı attırmış oldu. Emre Mor'un bonservisi alınmıştı. Yıldız isim için Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşıldı.

İstanbul ekibinin orta sahadaki beyni Lucas Biglia ise Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Emre Mor Fenerbahçe'ye çok yakın! Karagümrük'e resmi teklif yapıldı... Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Emre Mor'a transfer teklifleri yağıyor. Serie A ekibi Fiorentina'dan gelen 2.5 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Karagümrük'ün kapısını bu kez Fenerbahçe çaldı.Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Emre Mor'a transfer teklifleri yağıyor.

Fatih Karagümrük Galatasaray altyapısından sol bek Emir Tintiş'i transfer etti VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.

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