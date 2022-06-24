Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakçı ile anlaşma sağladı. Cimbom'un 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Okan Buruk için imza töreni düzenlendi... "Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için NEF Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedef şampiyonluk, Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI YILLIK ÜCRET

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile yıllık 17 milyon TL’ye anlaştı.

Tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş için gemileri yaktı, Fenerbahçe futbolcuyu ikna edemedi Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transfer sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen bonservis konusunda el sıkışmıştı. Sarı-Lacivertliler dün akşam da futbolcunun menajeriyle masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ta oynamak isteyen futbolcu için Kartal yeniden devrede

7 kere kiralandı, 8'incide satıldı! Fenerbahçe'nin anlaştığı Abdülkerim tam bir joker Sarı lacivertlilerin Szalai veya Kim Min-Jae ikilisinden birisi satması yüksek ihtimal. Eldeki stoperlerden Lemos da gönderilecek. Konya’dan gelecek Bardakçı’nın ise hem stoper hem sol bek özelliği kullanılacak.

İlhan Palut'tan son dakika Abdülkerim Bardakçı açıklaması... "Kendimizi buna göre hazırlıyoruz" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı’nın transfer sürecinde panik ve telaş halinde olmadığını belirterek, transferinin gerçekleşmemesi durumunda moralinin bozulmayacağını kaydetti.