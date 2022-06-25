Türkiye Gazetesi

TFF, Digiturk beIN Media Group ile iki yıllık yayın hakları sözleşmesi imzaladı. Riva’daki imza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “Biz bir hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış bir rakam vardı. Spor Toto isim hakkı hariç 2 milyar 50 milyon liraydı bu rakam. Yayıncı kuruluşun olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 150 milyon lira daha yukarı çıkmasını sağladık. 2,2 milyar lira üzerinden imzayı attık. Bu Kulüpler Birliği’nin istediği rakamın da üzerinde” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SAYFA

Büyük bir hızla kolları sıvadıklarını söyleyen Büyükekşi, “Gönül ister ki 3-4 milyarları hedefleyelim, marka değerimizi artırırsak futbolun tanıtımına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Başka projelerimiz de var” dedi. beIN Media Group CEO’su Yousef AlObaidly de Türk futbolunun tanınırlığını yükseltmek istediklerini dile getirirken “Bu yeni bir ilişki değil ve aynı zamanda bu ilişkide yeni bir sayfa olarak düşünmek istiyoruz. Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını yükselteceğiz” diye konuştu.

500'DEN 126 MİLYON DOLARA

2016 yılında 500 milyon dolara yayın ihalesini alan Katarlı beIN Media, her geçen sene fiyatı aşağıya indirdi. Dün yaptığı yeni sözleşme TL üzerinden oldu. Anlaşma güncel kura göre 126,6 milyon dolar.

Yayın ihalesinde sona gelindi! Süper Lig'in yeni yayıncısı bugün açıklanıyor Son haftalarda tartışma konusu olan “Süper Lig'in yeni yayıncısı kim olacak?” sorusu bugün cevaplanıyor. Saat 11.00’de ihale için gelen son on revize tekliflerin noter huzurunda açılmasının ardından, ihale komisyonu karar toplantısına başlayacak. Saat 17.00’da ise Türkiye Futbol Federasyonu kararını açıklayacak.

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'den özür diledi beIN Sports, iki farklı takımın maçı esnasında ekrana yansıyan seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması sebebiyle sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.