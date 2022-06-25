Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş golcü transferinde sonunda mutlu sona geldi. Uzun süredir Wout Weghorst'u kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de ya da Almanya'da devam etmek istemesi sebebiyle umduğunu bulamamıştı. Frankfurt ve B. Dortmund'un transferinden vazgeçtiği Weghorst, İngiltere'den de beklediği teklifi alamadı. Yıldız oyuncu dün menajeriyle Beşiktaş'a haber göndererek transferi için hazır olduğunu iletti.

ARADA BULUŞACAKLAR

Bunun üzerine Beşiktaş ile Weghorst'un bonservisine sahip olan Burney Kulübü arasında pazarlıklar başladı. İngiliz ekibi geçen sezon 14 milyon avroya transfer ettiği Hollandalı golcünün satın alma opsiyonu için 10 milyon avro istemişti. Siyah beyazlıların teklifi ise 8 milyon avro. İki kulübün yöneticileri arasındaki görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Birkaç gün içinde rakamların ortak noktada buluşması ve Weghorst'un Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

TEK RAKİBİ LEWA

Wolfsburg'daki 3,5 sezonunda 17 gol-7 asist, 16 gol-3 asist, 20 gol-9 asist ve 6 gol-1 asist yapan Weghorst, zayıf bir takım olan Burnley'de kendini gösterememişti. Hollandalı, Bundesliga'da oynadığı dönemde Lewandowski'den sonra ligin en çok gol atan ve en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncusuydu.

RAHMİ KOÇ'TAN 93 MİLYON LİRA!

Beşiktaşlı olmasıyla bilinen iş adamı Rahmi Koç'un sahibi olduğu şirketlerden biri olan Beko, yeni sezonda Beşiktaş'ın forma sırt sponsoru olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk sayesinde Beşiktaş'ın üç sezon için 92,6 milyon liralık gelir sağlayacağı belirtildi.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan siyah beyazlı kulüp hesabından bir de video yayınladı...

Cenk Tosun transferinde son durum... Tosun Paşa Beşiktaş'a geri döndü Ahmet Nur Çebi'nin 2. başkanlığı döneminde 22 milyon euroluk rekor bonservisle Everton'a satılan Cenk Tosun, Premier League ekibinde geçen 4 sezonun ardından yuvaya geri dönüyor. Çebi, 31 yaşındaki golcünün transferiyle bizzat ilgilendi ve artık sona gelindi.