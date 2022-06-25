Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Dursun Özbek yönetimi ilk transferini Abdülkerim Bardakçı’yla yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da renklerine katmak istediği 27 yaşındaki savunmacıda mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu. İşte baş döndüren Abdülkerim’in transfer turunun hikâyesi...

Kulüpler Birliği seçiminde sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile bir araya gelerek oyuncunun bonservisi konusunda anlaşma sağlıyor. Bardakçı ise önce Fenerbahçe’nin teklifini kabul etse de imza aşamasında 500 bin avro ek bir ücret talep edince, Koç masadan kalkıyor.

TİMUR'UN OPERASYONU

Bu rest karşısında millî oyuncunun menajeri Beşiktaş ile temaslara başlıyor. Siyah beyazlılar da benzer bir senaryo yaşıyor. Anadolu ekibiyle el sıkışmasına rağmen, Bardakçı ile uzlaşamıyorlar. Yaşanan bu gelişme üzerine geçtiğimiz gece geç saatlerde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor Başkanı Özgökçen ile bir toplantı yapıyor. Timur, “Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın önerdiği bonservis bedeli biz de aynen veriyoruz” diyor. Daha sonra oyuncuyla yapılan ilk görüşmede de yıllık 17 milyon TL’ye anlaşılıyor.

KAZIMCAN DA TAMAM

Sarı kırmızılılar, Konyaspor’a bonservis bedeli olarak 2,8 milyon avro verecek. Bonuslarla bu rakam 3,2 milyon avroya çıkabilecek. Abdülkerim Bardakçı da tercihiyle bu transferde pay sahibi oldu. İlk defa U21 Millî Takımı’na kendisini çağıran Okan Buruk ile çalışmak istediğini söyleyince transfer savaşını kazanan Galatasaray oldu. Ayrıca Cimbom, Eyüpspor’un Altay’dan satın aldığı Kazımcan Karataş’ı da iki yıllığına kiralayıp uzun süre sonra transferde rakiplerine çalım atmayı başardı.

DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM

Galatasaray’da Okan Buruk dönemi dün resmen başladı. Buruk, 1+1 yıllık kontrata imza atarken buna göre ilk yıl 17, opsiyon sezonunda ise 20 milyon TL kazanacak. 48 yaşındaki teknik adam “Bugün benim için önemli bir gün. Galatasaray’a imza atıyorum aynı zamanda da oğlumun doğum günü. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim” diyerek duygularını dile getirdi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Okan Hoca geçen sezonu unutturacaklarını söylerken “Galatasaray’da hedef hep şampiyonluktur. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Beklentinin büyük olduğunu biliyorum. Transferler üzerinde yoğunlaşmış durumdayım. Yönetimimiz de bu konuda elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hak ettiğimiz şampiyonluğu alacak ve gelecek yıllarda yine Avrupa’da olacağız” dedi.

İLK HEDEF MORITA

Okan Buruk’un resmen göreve gelmesiyle transfere hız veren Galatasaray’da, Futbol Direktörü Cenk Ergün yurt dışında temaslara başladı. Geçtiğimiz gün Kaan Ayhan ve Mert Müldür için İtalya’ya giden Ergün’ün bir sonraki rotası ise Portekiz olacak. Sarı kırmızılılar Santa Clara’da forma giyen Japon oyuncu Hidemasa Morita için yaklaşık 3,5 milyon avroluk teklif yapacak.

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